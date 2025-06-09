В Хабаровском крае завершилась «Школа безопасности»

В селе Сикачи-Алян на берегу Амура завершился региональный слёт-соревнование «Школа безопасности» — масштабное событие, которое не только проверило на прочность школьников из разных уголков края, но и выявило тех, кто представит Хабаровский край на межрегиональном уровне.