В Хабаровском крае завершилась «Школа безопасности»

В селе Сикачи-Алян на берегу Амура завершился региональный слёт-соревнование «Школа безопасности» — масштабное событие, которое не только проверило на прочность школьников из разных уголков края, но и выявило тех, кто представит Хабаровский край на межрегиональном уровне.
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