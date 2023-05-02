В Архангельске завершилась областная предметная олимпиада

Два дня, дюжина дисциплин, около 300 участников — всё это областная олимпиада среди обучающихся профессиональных образовательных организаций.
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