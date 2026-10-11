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Хинштейн заявил о ранении женщины при ударе дрона в курском приграничье

Хинштейн заявил о ранении женщины при ударе дрона в курском приграничье

Беспилотник атаковал административное здание в селе Малогнеушево Рыльского района Курской области. Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн , ранения получила 51-летняя женщина.

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