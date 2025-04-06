Киркоров объяснил, почему опоздал на концерт в Кремле

Киркоров опоздал на концерт в Кремле из-за просмотра матча с ОвечкинымНародный артист РФ Филипп Киркоров заявил ТАСС, что видел момент, когда российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил рекордную шайбу.
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