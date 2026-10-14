В Ноябрьске семья депутата Максима Солодова взяла под опеку кота из приюта. В соцсетях он рассказал о первой встрече с подопечным и призвал ямальцев участвовать в проектах «Мой кот» и «Мой пес».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СБ Ученые создадут к...
- ИТ Жительница Челяби...
- АШ Ямал не выделил к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым