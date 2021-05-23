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Обследование на коронавирус за сутки прошли в Петербурге 23,5 тыс. горожан

Обследование на коронавирус за сутки прошли в Петербурге 23,5 тыс. горожан

За последние сутки в Северной столице обследовали на коронавирус 23 488 человек. Согласно данным оперативного штаба, в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19, по номеру «122» поступило 5254 вызова.

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