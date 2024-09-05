Путин заявил, что у российских властей не было никаких претензий к Дурову

Глава государства опроверг встречу с основателем Telegram в Баку, о которой писали зарубежные СМИПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке заявил, что в отличие от других стран, у властей РФ не было никаких претензий к предпринимателю и миллиардеру, основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову.