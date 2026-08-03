GeForce GTX 1080 Ti — «одна из самых долговечных видеокарт на сегодняшний день». Свежий тест спустя 10 лет показывает, на что сегодня способная видеокарта

Когда-то это был топовый флагманПока авторы Tom’s Hardware решили протестировать видеокарты с 4 ГБ памяти в современных играх, их коллеги с ресурса PC Games Hardware решили провести современные тесты видеокарты GeForce GTX 1080 Ti, а заодно и других моделей на том же GPU GP102.