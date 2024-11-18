"Антикриз" от украинского командования...

Вера смелых

Не пойму, какого хрена "вразумляют" ту хохлядь, которая на Курской земле?! Наши , похоже, заигрались в брацконсртдномсь с нацистами. Мало того , что дохлых тарасов-пидарасов везут в морги тысячами, тратя бюджетные миллионы, ангары для 8 тысяч построили, так ещё пленных по европейским нормам содержать?! Не заслужили они это! Пусть их и уносят три белых коня- Декабрь, Январь и Февраль, к Дьяволу в Ад!