"Антикриз" от украинского командования...

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или как сделать так, чтобы все забыли про брошенную бригаду   Подразделения 17 отбр продолжают безуспешные попытки прорвать кольцо окружения в районе Ольговского леса.

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Комментарии
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Вера смелых
Не пойму, какого хрена &quot;вразумляют&quot; ту хохлядь, которая на Курской земле?!  Наши , похоже, заигрались  в брацконсртдномсь с нацистами. Мало того , что дохлых тарасов-пидарасов везут в морги тысячами, тратя бюджетные миллионы, ангары для 8 тысяч построили, так ещё пленных по европейским нормам содержать?!  Не заслужили они это!  Пусть их и уносят три белых коня- Декабрь, Январь и Февраль, к Дьяволу в Ад!
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