Суд продлил арест замкомандующего Ленинградским военным округом

Воронежский военный гарнизонный суд принял решение продлить срок содержания под стражей генералу Валерию Муминджанову — заместителю командующего Ленинградским военным округом, обвиняемому в получении взятки.
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