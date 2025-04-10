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Суд продлил арест замкомандующего Ленинградским военным округом

Суд продлил арест замкомандующего Ленинградским военным округом

Воронежский военный гарнизонный суд принял решение продлить срок содержания под стражей генералу Валерию Муминджанову — заместителю командующего Ленинградским военным округом, обвиняемому в получении взятки.

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