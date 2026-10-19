После освобождения Кияницы российские войска вышли к лесным массивам под Сумами. Войска не идут напролом: перерезают транспортные пути и начинают охваты — блокирование трассы Т 1901 позволит закрыть весь лесной массив.
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