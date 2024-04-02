Производитель «Персила» и «Пятерочка» вернут покупки «теплом»

LAB Industries (экс-«Хенкель Россия»), производитель чистящих и моющих средств, клеевых технологий, косметики и средств личной гигиены совместно с торговой сетью «Пятерочка» представили акцию «Покупки возвращаются теплом».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии