Без помощи США «Украины бы не существовало», заявил госсекретарь США Марко Рубио. Глава Госдепа США прокомментировал публикацию The Wall Street Journal об ограничении Илоном Маском работы Starshield на Украине.
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Без США в Украине не было бы и войны.