FT: напуганные демократы предложили Байдену самому уйти после дебатов

Влиятельные демократы призвали Джо Байдена аннулировать свою заявку на переизбрание, после того как его неудачное выступление в президентских дебатах с Дональдом Трампом вновь вызвало обеспокоенность по поводу возраста.
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