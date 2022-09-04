Патриотическое воспитание в школах РФ : очнулись...

Офигеть - после всего-то 30 лет сплошной деидеологизации, отказа от воспитания, планомерного перевода учебного процесса в сферу "образовательных услуг" и настырных попыток запустить в школьный огород офигевших свиней-церковников, наши перманентно-пребывающие в благодушии руководители, вдруг, пернув с подливой, очнулись\проснулись, и выдали на гора новшества по патриотическому воспитанию : отныне в школах РФ каждый понедельник будет проводится торжественная церемония поднятия государственного флага РФ под гимн! Кроме того, опять же по понедельникам, первый урок будет занят "Разговорами о важном", кои есть не что иное, как политинформация с расширенной повесткой - цель "разговоров" : "с младших классов знакомить детей с историей региона, города, семьи, учить их доброте и справедливости", и т.