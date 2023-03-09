Ришарлисон: «Этот сезон – просто дерьмо, я не играю. Конте посадил меня на скамейку, это невозможно понять. Я должен был выйти в старте с «Миланом»

Ришарлисон выразил недовольство ролью в «Тоттенхэме» после вылета из Лиги чемпионов. Вчера «Тоттенхэм» дома сыграл вничью с «Миланом» (0:0, первая игра – 0:1) и по сумме двух матчей вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.