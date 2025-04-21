В Россию вошла "армия вторжения": Мигранты собрались перестраивать страну. Начался захват силовых ведомств

Alex Nемо

Чёй-то долго просыпались. Уже есть целые районы где мигранты игнорируют российские законы просто потому что правоохренители из их же диаспоры, оне там рулят. Именно так происходило выдавливание русских и русскоговорящих из таджикистана. Начали с мелочей типа магазинчиков, потом участковые русские исчезли, потом начали увольнять или отправлять на пенсию русских сотрудников в райотделах, а к концу 1988 года найти русского в МВД стало труднее чем муравья на Марсе. Чем это закончилась я напоминать не буду. Просто не забывайте - в 90-е русским было куда бежать, ладно, по крайней мере хоть надежда была на Россию, а сейчас бежать некуда и надежда может быть только на свои кулаки и силы!