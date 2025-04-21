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В Россию вошла "армия вторжения": Мигранты собрались перестраивать страну. Начался захват силовых ведомств

В Россию вошла "армия вторжения": Мигранты собрались перестраивать страну. Начался захват силовых ведомств

Царьград Фото: коллаж Царьграда В Россию вошла целая "армия вторжения". Мигранты собрались перестраивать нашу страну по своему усмотрению.

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Комментарии
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Alex Nемо
Чёй-то долго просыпались. Уже есть целые районы где мигранты игнорируют российские законы просто потому что правоохренители из их же  диаспоры, оне там рулят. Именно так происходило выдавливание русских и русскоговорящих из таджикистана. Начали с мелочей типа магазинчиков, потом участковые русские исчезли, потом начали увольнять или отправлять на пенсию русских сотрудников в райотделах, а к концу 1988 года найти русского в МВД стало труднее чем муравья на Марсе. Чем это закончилась я напоминать не буду. Просто не забывайте - в 90-е русским было куда бежать, ладно,  по крайней мере хоть надежда была на Россию, а сейчас бежать некуда и надежда может быть только на свои кулаки и силы!
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2 час.
Helen
Опять ждем? Моет уже пора бить ишаков и спасать Родину?
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1 час.
Евгений Мангуш
Нечего всё на 90-е спихивать. ВВП вступил в мигрантскую ассоциацию при ООН в 20-м году.
Ответить
1 час.
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