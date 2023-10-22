Что можно и что нельзя делать в праздник Евлампий Зимоуказатель, 23 октября, народные приметы ClickioВажно знать, что можно и что нельзя делать в праздник Евлампий Зимоуказатель, отмечаемый 23 октября, чтобы не накликать на себя беду.