Что можно и что нельзя делать в праздник Евлампий Зимоуказатель, 23 октября, народные приметы ClickioВажно знать, что можно и что нельзя делать в праздник Евлампий Зимоуказатель, отмечаемый 23 октября, чтобы не накликать на себя беду.
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