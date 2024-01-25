Гортань 3D и "симсы" для студентов: что создают в лабораториях Тихоокеанского Медицинского

Две новые лаборатории в Тихоокеанском Медицинском начали работу в декабре 2023 года. Создание лаборатории материалов и лаборатории VR-технологий входит в перечень мероприятий, которые университет реализует в рамках своего участия в программе стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".