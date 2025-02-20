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РИА Новости: соседи Рачаловского рассказали, что его семья жила тихо

РИА Новости: соседи Рачаловского рассказали, что его семья жила тихо

Соседи задержанного по подозрению в превышении должностных полномочий замгубернатора, главы Минсельхоза Ростовской области Константина Рачаловского рассказали РИА Новости, что его семья жила тихо и не привлекала внимания.

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