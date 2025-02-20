РИА Новости: соседи Рачаловского рассказали, что его семья жила тихо

Соседи задержанного по подозрению в превышении должностных полномочий замгубернатора, главы Минсельхоза Ростовской области Константина Рачаловского рассказали РИА Новости, что его семья жила тихо и не привлекала внимания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии