Диетолог и биотехнолог порекомендовали отказаться от трансжиров

Врачи и эксперты здорового питания напомнили о вреде трансжиров, пишет издание MedikForum. Это тип жиров, которые формируются в процессе обработки растительных масел и широко присутствуют в промышленно производимых продуктах, уточняет издание.
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