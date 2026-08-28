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Новости Брянска

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В брянских школах с 1 сентября сократят часы иностранного языка

В брянских школах с 1 сентября сократят часы иностранного языка

Пятиклассники вместо третьего часа иностранного языка будут изучать новый предмет «Духовно-нравственная культура России», а часы на историю увеличат до 68 в год.

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