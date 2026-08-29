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Алалыкин об игре «Салавата» с «Металлургом»: «Хотелось завершить победой, проигрывать никто не любит»

Алалыкин об игре «Салавата» с «Металлургом»: «Хотелось завершить победой, проигрывать никто не любит»

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин прокомментировал итоги матча мемориала Ромазана с «Металлургом» (2:3 ОТ).

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