Володимир Ашурков Володимир Ашурков: Росії та світу потрібен демонтаж режиму Путіна Виконавчий директор Фонду боротьби з корупцією – про список паліїв війни, можливості протесту та продовження розслідувальної діяльності команди Олексія Навального На тижні, що минає, суд у Москві залишив у силі вирок російському опозиційному лідеру Олексію Навальному – за «шахрайство» і «неповагу до суду» […] Сообщение Володимир Ашурков: Росії та світу потрібен демонтаж режиму Путіна появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.