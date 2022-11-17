Запад превратил Украину в полигон для испытания оружия - Небензя

Постпред России при ООН считает, что Незалежная стала полигоном для испытаний западного оружия.По мнению постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, Украина превратилась в полигон для испытаний различных видов западного оружия.
Постпред России при ООН считает, что Незалежная стала полигоном для испытаний западного оружия.По мнению постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, Украина превратилась в полигон для испытаний различных видов западного оружия.
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