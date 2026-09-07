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stroimdom21

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Выбор и подключение датчиков расстояния для mBot2: ультразвук против инфракрасного излучения

Выбор и подключение датчиков расстояния для mBot2: ультразвук против инфракрасного излучения

Когда я только начал собирать своего первого робота, мне казалось, что вопрос выбора датчиков — это что-то из области высоких технологий, доступное лишь профессионалам.

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