LCI: в Авдеевке огромные потери — ВСУ винят командование

Украинские военные спешно выходят из Авдеевки и критикуют командование за то, что отступление было начато слишком поздно, передаёт корреспондент LCI на местности Шарлин Урель.
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