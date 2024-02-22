Western Union и платформа Mercado Pago расширяют сотрудничество

Сервис денежных переводов Western Union (США) и платформа интернет-платежей Mercado Pago (Бразилия) объявили о расширении существующих отношений, чтобы предоставлять клиентам в США и Канаде возможность отправлять свои деньги дальше через Western Union.
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