Скрытая Москва: как научиться видеть город заново

2 сентября в Есенин-центре актриса Валерия Ланская и редактор проекта «Сноб» Мария Макуш поговорили о «скрытой Москве» — тихих дворах, старых усадьбах и неприметных переулках, за которыми прячутся истории города и его жителей.
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