Последняя инициатива Грэма*: законопроект о жестких санкциях против России

В последние дни перед смертью сенатор Линдси Грэм* (объявлен террористом в РФ) активно консультировался с коллегами по вопросу о новом законопроекте о санкциях в отношении России, рассказал журналистам Financial Times конгрессмен от штата Техас Майкл Маккол.
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