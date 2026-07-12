Политика как он...
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Политика как она есть

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Последняя инициатива Грэма*: законопроект о жестких санкциях против России

Последняя инициатива Грэма*: законопроект о жестких санкциях против России

В последние дни перед смертью сенатор Линдси Грэм* (объявлен террористом в РФ) активно консультировался с коллегами по вопросу о новом законопроекте о санкциях в отношении России, рассказал журналистам Financial Times конгрессмен от штата Техас Майкл Маккол.

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Комментарии
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Сергей Каримов
Бог шельму метит
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4 н.
ЕД
Елена ДанильченкоБушуева
даже боженька решил что эта падла не нужна
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4 н.
Мила tominila
Так яростно желал смерти русским и иранцам,что смерть не заставила себя  долго ждать и пришла именно к нему!!! Этот пример очень показательный- не желай ближнему ничего,что в итоге может навредить самому себе!
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4 н.