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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кочетков отразил 24 из 27 бросков в матче с «Ванкувером», победа – 3-я в 4 играх в сезоне. Андерсен из-за травмы не попал в заявку «Каролины»

Вратарь «Каролины» принял участие в матче с «Кэнакс» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.  Победа стала для 25-летнего россиянина 3-й в 4 играх в сезоне.

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