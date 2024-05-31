Депутаты астраханской облдумы примут участие в едином дне приема граждан: график

5 июня 2024 года в Астраханской области пройдет общерегиональный день приема граждан. На личный прием можно будет прийти к членам правительства Астраханской области, руководителям исполнительных органов, главам городских округов и муниципальных районов.
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