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Депутаты астраханской облдумы примут участие в едином дне приема граждан: график

Депутаты астраханской облдумы примут участие в едином дне приема граждан: график

5 июня 2024 года в Астраханской области пройдет общерегиональный день приема граждан. На личный прием можно будет прийти к членам правительства Астраханской области, руководителям исполнительных органов, главам городских округов и муниципальных районов.

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