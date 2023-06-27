Копитар – 2-й игрок в истории НХЛ, выигравший призы «Селки» и «Леди Бинг» более 1 раза. Первым был Дацюк

Капитан «Лос-Анджелеса» стал 2-кратным обладателем приза за джентльменское поведение (что подразумевает небольшое число штрафных минут) в сочетании с высоким игровым мастерством.
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