Пока болела, глянула нашумевший сериальчик и вспомнила молодость. Сюжет прост, как угол дома. Незамысловатая идеология уличных банд не оставляет особого пространства для полета режиссерского замысла, но тем не менее кусками и на скорости 1,5x я таки осилила сей шедевр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии