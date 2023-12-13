­Пока болела, глянула нашумевший сериальчик и вспомнила молодость. Сюжет прост, как угол дома. Незамысловатая идеология уличных банд не оставляет особого пространства для полета режиссерского замысла, но тем не менее кусками и на скорости 1,5x я таки осилила сей шедевр.