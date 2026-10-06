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Бизнес журнал. Урал

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Актриса Надежда Михалкова стала женой губернатора Югры Руслана Кухарука

Актриса Надежда Михалкова стала женой губернатора Югры Руслана Кухарука

Актриса Надежда Михалкова, дочь народного артиста РСФСР и режиссера Никиты Михалкова, вышла замуж за губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслана Кухарука.

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