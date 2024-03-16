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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Тарханов: «Игра, которую ставит Абаскаль, мне не нравится. Стабильности у «Спартака» нет. Но они все равно борются за медали»

– Пусть решает руководство «Спартака», как поступать с Абаскалем. Игра, которую он ставит, мне не нравится.

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