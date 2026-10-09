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Новости Липецка

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ФНС напомнила о налогах на имущество детей в Липецкой области

ФНС напомнила о налогах на имущество детей в Липецкой области

Липчанам объяснили, почему их дети получают письма от налоговой и кто должен по ним платить.В Липецкой области, как и по всей стране, если у ребёнка в собственности есть квартира, дом или земельный участок, он считается налогоплательщиком независимо от возраста.

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