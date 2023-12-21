Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Осужденный за шпионаж Пол Уилан заявил, что власти США его бросили

Осужденный за шпионаж Пол Уилан заявил, что власти США его бросили

Осужденный в России на 16 лет лишения свободы по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан сказал, что чувствует себя преданным властями США на фоне отсутствия его имени в последней сделке по обмену заключенными между двух стран.

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