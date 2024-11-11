Место подвига: каким будет фильм о захвате боевиками Новолакского

Сюжет «99-го» основан, как и следует из названия, на событиях сентября 1999 года. Картина расскажет о героическом подвиге небольшого отряда милиции и ОМОНа, который своими силами в маленьком селе Новолакское почти сутки сдерживал масштабные нападения международных бандформирований, вторгшихся на территорию Дагестана 25 лет назад.