Место подвига: каким будет фильм о захвате боевиками Новолакского

Сюжет «99-го» основан, как и следует из названия, на событиях сентября 1999 года. Картина расскажет о героическом подвиге небольшого отряда милиции и ОМОНа, который своими силами в маленьком селе Новолакское почти сутки сдерживал масштабные нападения международных бандформирований, вторгшихся на территорию Дагестана 25 лет назад.
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