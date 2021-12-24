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Названы четыре знака зодиака, которым не везет в отношениях

Названы четыре знака зодиака, которым не везет в отношениях

По мнению астрологов, представители каждого знака зодиака вполне способны найти настоящую любовь. Однако некоторым из них не везет чуть больше других, поэтому четырем знакам зодиака надо быть осторожнее с выбором партнеров, сообщает «Пятый канал».

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