Роман Устюжанин завоевал популярность как лучший полиграфолог страны

Роман Устюжанин завоевал популярность как лучший в стране детектор лжи. Вот уже несколько лет он является постоянным экспертом в громкой программе "На время" и регулярно беседует с участниками о тех моментах их жизни, которые они держат в тайне.
Роман Устюжанин завоевал популярность как лучший в стране детектор лжи. Вот уже несколько лет он является постоянным экспертом в громкой программе "На время" и регулярно беседует с участниками о тех моментах их жизни, которые они держат в тайне.
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