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RT Russia

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МО России: ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1400 боевиков

МО России: ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1400 боевиков

В Минобороны России заявили, что ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1400 своих боевиков. Уточняется, что больше всего потерь у украинских оккупантов в зоне ответственности группировки войск «Центр» (до 360) и «Восток» (более 355 боевиков ВСУ).

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