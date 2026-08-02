МО России: ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1400 боевиков

В Минобороны России заявили, что ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1400 своих боевиков. Уточняется, что больше всего потерь у украинских оккупантов в зоне ответственности группировки войск «Центр» (до 360) и «Восток» (более 355 боевиков ВСУ).