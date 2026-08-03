Электрокроссовер Evolute i-Sky второго поколения выйдет в продажу в сентябре

Его будут выпускать на заводе в Липецкой области по полному циклуДиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что электромобиль Evolute i-Sky второго поколения появится у российских дилеров уже в сентябре текущего года.
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