iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

Электрокроссовер Evolute i-Sky второго поколения выйдет в продажу в сентябре

Электрокроссовер Evolute i-Sky второго поколения выйдет в продажу в сентябре

Его будут выпускать на заводе в Липецкой области по полному циклуДиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что электромобиль Evolute i-Sky второго поколения появится у российских дилеров уже в сентябре текущего года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии