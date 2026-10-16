The Iranian war led to a sharp jump in oil prices. Many experts predicted that the cost of raw materials due to the suspension of exports from The Persian Gulf will rise to $ 200 per barrel.
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