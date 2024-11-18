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Кузнецов пошутил об общении с Овечкиным

Кузнецов пошутил об общении с Овечкиным

Нападающий СКА Евгений Кузнецов пошутил об общении с бывшим одноклубником, капитаном «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным, который стремится побить рекорд Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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