Кузнецов пошутил об общении с Овечкиным

Нападающий СКА Евгений Кузнецов пошутил об общении с бывшим одноклубником, капитаном «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным, который стремится побить рекорд Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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