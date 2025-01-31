Фильм "Воздух" Германа-младшего получил главный приз премии "Золотой орел"

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Фильм "Воздух" режиссера Алексея Германа-младшего победил в номинации "Лучший игровой фильм" премии "Золотой орел" за 2024 год, ХХIII торжественная церемония вручения статуэток проходит 31 января на киностудии "Мосфильм".
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