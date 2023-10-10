Фанаты уличили Disney в использовании ИИ

Нейросети в последнее время часто попадают в эпицентр скандалов: кто-то утверждает, что их повсеместное использование совершенно оправдано, другие говорят, что искусственный интеллект обесценивает работу художников и аниматоров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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