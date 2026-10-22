Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в Иркутске 21 октября оставил в силе решения нижестоящих инстанций: проданные в 2023 году всего за 175 миллионов рублей акции стратегического Новоорловского ГОКа окончательно вернули государству.
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