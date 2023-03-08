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Ток-шоу «First Take» внесло поправку в слова Кендрика Перкинса о голосовании за MVP НБА

Утреннее ток-шоу «First Take» на канале ESPN решило прояснить слова эксперта Кендрика Перкинса, который вчера обвинил белых участников голосования за MVP в расизме.

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