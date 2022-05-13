Сенатор-республіканець від штату Кентуккі Ренд Пол Ренд Пол гальмує схвалення Сенатом пакета допомоги Україні Однак те, що документ буде врешті-решт прийнято, не викликає сумнівів У четвер сенатор-республіканець від штату Кентуккі Ренд Пол кинув виклик лідерам обох партій і одноосібно відклав до наступного тижня процедуру схвалення Сенатом додаткових 40 мільярдів доларів, необхідних для того, щоб […] Сообщение Ренд Пол гальмує схвалення Сенатом пакету допомоги Україні появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.